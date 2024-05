Domus de Maria, è mancata Iolanda Angioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È mancata all’affetto dei suoi cari

Iolanda Angioni

vedova Cara

Ne danno il triste annuncio i figli Roberta con Laura, Donatella con Gianfranco, Matteo con Valentina e Manuela, Daniela con Marco e Eleonora, Simone e i familiari tutti.

Un sentito ringraziamento va a tutto il personale medico e paramedico dell’Hospice di via Jenner in Cagliari per le amorevoli cure prestate.

I funerali si svolgeranno giovedì 16 Maggio alle ore 15.30 presso la Parrocchia Nostra Signora del Rosario in Domus de Maria.