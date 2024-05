Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un incidente che ha visto protagonista un camion che è andato a sbattere contro il guardrail sulla 195 Racc ha paralizzato per due ore il traffico in entrata a Cagliari. Mattinata da incubo, quindi, per tanti automobilisti, nella zona più vicina allo svincolo per andare verso il centro commerciale di Santa Gilla. Niente feriti, per fortuna, ma tutti imbottigliati sono a quando polizia Locale e Anas non hanno riaperto la carreggiata.