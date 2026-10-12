Un sabato sera che avrebbe dovuto essere come tanti e si è trasformato in tragedia per Andrea Casula, operaio di 49 anno originario di Dolianova ma da tempo residente a Serdiana.

Casula viaggiava lungo la Ss 387 quando, poco prima del bivio per Settimo San Pietro, si è scontrato con una vettura. L’impatto è stato devastante: l’utilitaria sulla quale si trovava il 49enne ha preso fuoco. Casula, purtroppo, è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Chi ha assistito all’incidente ha sperato sino all’ultimo che il conducente del veicolo fosse stato portato in salvo, ma così, purtroppo, non è stato.

Un incidente drammatico la cui dinamica è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine. Intanto, i familiari e gli amici affrontano un dolore inimmaginabile per la morte così prematura e tragica di un uomo per bene.