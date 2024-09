Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Doglio Club di Palazzo Doglio si afferma come il luogo perfetto per chi cerca benessere, equilibrio e una preparazione ottimale per la stagione invernale. Con l’arrivo dei mesi più freschi, è il momento ideale per rigenerare corpo e mente, grazie a trattamenti esclusivi che prolungano i benefici dell’estate e preparano al meglio per affrontare il freddo.

Dopo un’estate di sole, sabbia e vento, la pelle richiede cure specifiche. Il Doglio Club propone una selezione di trattamenti rigeneranti, ideali per restituire luminosità, tonicità ed equilibrio. Tra i protagonisti della stagione, troviamo il Citrus Essence e il Citrus Drench, entrambi arricchiti di vitamina C. Il primo è un trattamento viso pensato per riparare la pelle post-esposizione solare, mentre il secondo si concentra sulla rigenerazione del corpo, contrastando gli effetti del sole e preparandosi ai primi freddi.

Per chi desidera eliminare lo stress e affrontare l’autunno con nuova energia, il trattamento Livewell-Bewell offre un percorso esclusivo che favorisce la rigenerazione fisica e mentale, stimolando l’eliminazione delle tossine e il ripristino del benessere globale.

Il Doglio Club continua inoltre a offrire esperienze di benessere olistico con le lezioni di Hatha Yoga in terrazza, guidate da Valeria Ramo, professionista con oltre quindici anni di esperienza. Le sessioni, pensate per rinvigorire corpo e mente attraverso il respiro consapevole, si terranno il lunedì, mercoledì e venerdì alle 14:00, e il martedì e giovedì alle 8:00.

Le lezioni di Pilates, tenute da Maria Vittoria Sideri, rinomata danzatrice e coreografa, proseguiranno regolarmente. Con un solido background nella danza classica e moderna, Maria Vittoria offre un programma di allenamento d’eccellenza, frutto delle sue esperienze come Trainer in prestigiosi resort internazionali.

La palestra del Doglio Club, aperta tutto l’anno e dotata di macchinari all’avanguardia Technogym, è il luogo ideale per mantenere un allenamento costante e di qualità. Oltre a un ambiente accogliente e tecnologicamente avanzato, è possibile prenotare lezioni private con personal trainer certificati, per una remise en forme a 360 gradi, personalizzata e su misura.

Il Doglio Club accoglie non solo gli ospiti dell’hotel, ma anche i residenti locali, garantendo trattamenti ed esperienze personalizzabili in base alle esigenze individuali, per un benessere continuo e completo.

Inoltre, il Doglio Club è il primo a Cagliari a offrire un esclusivo programma di membership dedicato alla spa, che garantisce accesso privilegiato, vantaggi esclusivi, tariffe agevolate e anteprime su tutti i servizi del club e del mondo Doglio.

Per maggiori informazioni su trattamenti, servizi e membership, è possibile contattare il Doglio Club all’indirizzo [email protected]