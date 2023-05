Diventa chef in tre anni con Formatica: a Cagliari una scuola gratuita per Under 17 al fianco degli chef stellati

Diventare un chef con una scuola alternativa alla scuola superiore tradizionale e senza spendere un euro: a Cagliari si può! Questo grazie a Formatica Scarl che, grazie al finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, propone in città un corso IeFP triennale dedicato a formare nuovi “Operatori della ristorazione”. Si tratta di un’iniziativa in cui i ragazzi non solo apprendono le basi del mestiere, ma possono contare sulla presenza di docenti con grande esperienza e su chef stellati chiamati a tenere delle speciali masterclasses. Questo è un vero e proprio fiore all’occhiello di Formatica, che rende l’offerta ancora più appetibile rispetto alle tradizionali scuole alberghiere. Durante il triennio ci saranno momenti di approfondimento relativi alla pasticceria sarda, all’osteria contemporanea (ovvero la rivisitazione delle ricette tradizionali al giorno d’oggi), la cucina stellata e infine come scrivere, fotografare e comunicare il cibo: un buono chef oggi non deve sapere solo esprimersi in cucina, ma anche sui social!

Per i ragazzi l’esperienza sarà a 360 gradi nel mondo del food: non solo ristorazione quindi, ma anche un’introduzione al lavoro di sala e agli accostamenti tra cibi, vini e drink. Saranno inoltre protagonisti di almeno una trasferta extra regionale per partecipare a fiere ed eventi di settore. Come detto in partenza, l’iscrizione è gratuita e tutti i materiali didattici e laboratoriali vengono forniti da Formatica, senza alcun costo per le famiglie. Soprattutto, uno dei plus rispetto alle scuole d’indirizzo più tradizionali è proprio la possibilità di fare molte più ore di stage in ristoranti e strutture rinomate del territorio: 495 ore per il secondo e terzo anno, ovvero la metà di un anno didattico, per un ottale di 990 ore sul triennio.

Ma a Cagliari l’offerta IeFP non si ferma alla cucina! Per la terza edizione torna il corso per Estetista, in cui Formatica ha pensato di inserire materie altamente innovative per dare alle proprie ragazze un’offerta più ricca rispetto al curriculo di base: armocromia, stonomassage, ayurveda laminazione ciglia e makeup fotografico sono infatti oggetto di studio al pari di elementi più tradizionali come tecniche di massaggio, trucco professionale e visagismo, depilazione e utilizzo dei macchinari elettroestetici, manicure e pedicure. Grande attenzione ovviamente per i temi di igiene e sicurezza, ma anche per uno sviluppo imprenditoriale dei ragazzi, chiamati a studiare elementi di organizzazione aziendale e marketing.

Novità del 2023 è infine il corso di Grafica: un’iniziativa particolarmente innovativa e con declinazione sugli aspetti ipermediali, con attenzione rivolta al mondo del metaverso e della realtà virtuale.

Ad accogliere i corsi cagliaritani sono i bellissimi spazi dell’ex Manifattura Tabacchi di viale Regina Margherita 33, da tempo convertita in un hub culturale e di innovazione. Le iscrizioni sono state aperte dalla Regione Autonoma della Sardegna. È possibile iscriversi attraverso la specifica funzionalità disponibile sul SIL Sardegna (DPT) dalle ore 9.00 del 8.05.2023 alle ore 18.00 del 30.06.2023. Le domande potranno essere inviate esclusivamente accedendo al SIL con TS-CNS o SPID. Ciascun destinatario potrà inviare una sola DPT per l’iscrizione a un solo percorso.

Gli interessati possono contattare direttamente Formatica Scarl via Whatsapp, cliccando sul link https://bit.ly/3J2R21J oppure, componendo il numero 3703690539.

È disponibile anche un indirizzo mail: [email protected], al quale scrivere per ricevere informazioni.

Tutte le informazioni complete sono reperibili a questo indirizzo: https://bit.ly/3IBhUEr

Cosa sono i corsi IEFP

Si tratta di corsi di Istruzione e Formazione Professionale previsti dall’ordinamento scolastico nazionale e di competenza regionale, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Si rivolge a ragazzi in uscita dalla terza media e a chi ha un’età compresa tra i 14 e i 17 anni non compiuti al 14 settembre 2023.

La durata dei corsi è triennale per un totale di 2970 ore; ogni anno didattico è composto da 990 ore tra attività d’aula, laboratorio e alternanza scuola lavoro presso le aziende appartenenti al settore di qualificazione.

Al termine del triennio, superato l’esame finale, viene rilasciata la qualifica III EQF spendibile in tutta Europa nel mercato del lavoro, che oltre all’inserimento nel mondo del lavoro dà anche la possibilità di riprendere il percorso scolastico tradizionale con la possibilità di iscriversi al biennio finale delle scuole superiori oppure di frequentare una quarta annualità IeFP e perfezionare le proprie competenze pratiche. Ai ragazzi non viene preclusa nessuna opportunità, anzi di fronte a loro si aprono diverse strade da poter percorrere.