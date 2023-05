Le mamme in Sardegna abbandonate dalla politica: zero aiuti, isola in fondo alla classifica nazionale

Non solo la politica in Sardegna si è da tempo rassegnata alle nascite quasi zero, ma non fa neanche niente per provare ad aiutare le donne che mamme lo sono già e che sono sempre più spesso costrette a lasciare il lavoro per accudire i figli, vista la mancanza di asili nido, strutture di accoglienza e servizi mensa a singhiozzo. Il tutto reso più inaccettabile dal fatto che siamo nel 2023.

La Sardegna è quintultima nella classifica delle regioni amiche delle mamme: è fanalino di coda nel ranking delle nascite ed è diciannovesima (su 19 regioni e due province autonome) per quanto riguarda la rappresentanza femminile in politica. Sono alcuni tra i principali dati contenuti nell’ottava edizione del rapporto “Le Equilibriste” di Save the Children, diffuso oggi a pochi giorni dalla Festa della Mamma. C’è però anche un dato molto positivo: la Sardegna si trova al sesto posto nell’area Salute che riguarda mortalità infantile nel primo anno di vita e consultori attivi per abitante. Per quanto riguarda il lavoro, la Sardegna è dodicesima, abbastanza lontana da realtà come le prime della classe a l’Emilia-Romagna, il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Lombardia. Regioni nelle quali, per le madri è più facile trovare un impiego, non subire riduzioni di orario non volontarie o tenere un lavoro dopo la nascita di un figlio. Ed è un discorso collegato ai servizi: se non ci sono o sono insufficienti, allora è difficile incoraggiare la natalità.

In questa classifica la Sardegna, a metà strada tra le regioni con offerta discontinua o assente e quelle con asili nido, mense scolastiche e tempo pieno che funzionano bene. Nell’area della Soddisfazione soggettiva la Sardegna è al 15° posto.