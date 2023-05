Tentata rapina a Quartu, la vittima riesce a scappare: 61enne incastrato dalle telecamere e denunciato.

E’ avvenuto ieri a Quartu. I carabinieri hanno denunciato per tentata rapina un 61enne del luogo, noto alle forze dell’ordine. Il 7 aprile scorso l’uomo ha atteso l’uscita dal cancello dell’azienda presso la quale lavora, della figlia 32enne del titolare. La giovane in genere attende la chiusura del cancello automatico prima di ripartire, per assicurarsi che nessuno penetri all’interno del recinto aziendale. Approfittando di questa sosta il rapinatore ha aperto lo sportello della macchina e, strattonandola, ha preteso la consegna del denaro che riteneva portasse con sé. La giovane è però prontamente ripartita, cogliendolo di sorpresa. Le indagini dei militari si sono rivolte alle verifiche sulle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona. Il rapinatore è stato abile ad evitarle tutte, seguendo opportuni percorsi ma non si è accorto dell’ultima telecamera in prossimità della propria auto e che ne ha ripreso la targa. Così, nel corso di una ricognizione fotografica, la donna lo ha riconosciuto in pieno e con assoluta certezza. Sono state verificate anche le immagini dei giorni precedenti e gli investigatori hanno scoperto che il rapinatore aveva compiuto diversi sopralluoghi prima di passare in azione, ma non aveva messo in conto la prontezza dei riflessi della vittima prescelta.