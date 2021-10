Discarica abusiva a Tratalias, denunciato 61enne marocchino.

Ieri a Tratalias, nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione di reati in materia ambientale, i carabinieri hanno denunciato per smaltimento di rifiuto speciale non pericoloso in assenza di autorizzazione, un 61enne marocchino residente a San Giovanni Suergiu, disoccupato e con precedenti. I militari hanno accertato durante una verifica in via Canale, in zona industriale, nel plesso di un’azienda dismessa di lavorazione in ferro, che lo straniero aveva scaricato rifiuti speciali tra i quali materiali ferrosi, elettrodomestici dismessi e parti di motore di auto, per una quantità di circa 4 metri cubi in un’area di 50 metri quadrati che è stata sottoposta a sequestro probatorio penale. I militari sono giunti a tale risultato attraverso il monitoraggio del sito presso il quale a più riprese l’uomo si era recato per disfarsi di tali materiali.