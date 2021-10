Cagliari, il Comando dei vigili del fuoco si colora di verde per sensibilizzare sulla sindrome di Pans

La sera del 9 ottobre 2021 anche la sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari è stata colorata di verde, colore riconosciuto universalmente come simbolo di speranza. Colore che in questa occasione è dedicato all’iniziativa del CNVVF, all’interno della Giornata mondiale Pans/Panda, per la sensibilizzazione e crescita della consapevolezza sulla sindrome di Pans/Panda, malattia rara, non ancora riconosciuta, dai gravi risvolti per i bambini che ne sono affetti e per le loro famiglie.