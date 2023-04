Disastro sanità, a Lanusei mancano i medici: ricoveri impossibili in Ostetricia e Ginecologia

I medici? Non ci sono, e allora a Lanusei si taglia. All’ospedale Nostra Signora della Mercede va in scena l’ultimissima vergognosa beffa della sanità nel caos in Sardegna. E stavolta è la stessa Asl dell’Ogliastra ad ammetterlo, con una nota ufficiale firmata dal direttore sanitario e da quello generale: da domani, mercoledì 12 ottobre, chiude Ostetricia e Ginecologia. La missiva è stata spedita, tra gli altri, all’assessorato della Sanità e

al prefetto. Stop a tutti i ricoveri, viene garantita solo l’operatività dalle otto alle venti, dal lunedì alla domenica con, in turno, almeno un dirigente medico. In caso di emergenze o urgenze c’è ben poco da fare: una mamma in dolce attesa, per esempio, in caso di necessità, dovrà andare altrove: “Non potrà essere garantita e si invita quanti in indirizzo ad inviare l’utenza presso altre sedi del Sistema sanitario regionale”.