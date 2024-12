Nemmeno 10 anni eppure ha dovuto combattere, tantissimo, contro quel male che alla fine ha preso il sopravvento: era il 29 novembre quando il piccolo ha dovuto salutare la vita, la sua famiglia, i suoi compagni di scuola. Palloncini bianchi e tante moto il giorno del funerale, perché Maicol amava tanto il rombo dei motori. È raffigurato così anche nel muro del campo sportivo, dove un mulare lo ritrae a bordo della sua passione. Il fratello Gabriele, con il supporto degli amici, ha organizzato questo evento, semplice ma molto significativo, per ricordare quel dolce bambino che nessuno ha mai dimenticato. “Ho organizzato un memorial per mio fratellino Maicol sono 5 anni che non è più con noi, ringrazio qualasiasi persona che sarà presente il giorno per dedicare due ore, per ricordare il nostro piccolo Maicol” ha comunicato l’uomo. Ecco il programma dell’evento: Ore 8.30 Incontro al piazzale del cimitero.

Ore 9.00 Giro in moto per tutto il paese.

Ore 10.00 Rientro al piazzale.

Ore 10.30 sorpresa per i partecipanti.

Ore 11.00 Ringraziamenti.