Solidarietà e altruismo, “troppo spesso sottovalutiamo il potere di un sorriso”, quello da regalare e da ricevere da chi si trova in un momento di difficoltà e che viene circondato da amore e generosità. Con questo spirito domani nel reparto di pediatria ci saranno i doni in arrivo direttamente dal paese del cuore della Sardegna, quello conosciuto per le prelibatezze della tradizione locale, fatto di mandorle, zucchero e miele, recapitati dai maestri Pruneddu, Pili e Tore che offriranno le bontà ai più piccoli, mentre Francesco e Diego Unali doneranno una rosa alle mamme. Presenti anche Federica Lecca, con le launeddas, e Federica Olla, cantante folk.

“Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo né finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta. Non importa se otteniamo dei risultati o meno, se facciamo bella figura o no, in fin dei conti l’essenziale, per la maggior parte di noi, è qualcosa che non si vede, ma si percepisce nel cuore. Grazie a chi lo ha reso possibile” ha espresso Giorgio Garau, amministrativo dell’azienda ospedaliera, sempre in prima linea per eventi finalizzati alla solidarietà.