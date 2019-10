Dimagrire con la carne nella dieta: ecco i segreti e le ricette per battere anche i pregiudizi

Mai come in questi ultimi anni si è parlato tanto di carne e i pregiudizi su questo alimento sono ormai enormi. Le domande più comuni sono: è giusto mangiarla? E’

salutare per se stessi e il pianeta? Quali tipi di carne è meglio preferire e in che quantità?