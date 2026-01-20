Allerta rossa soft, Dolianova in controtendenza mercoledì riapre le scuole e gli uffici: “Valutazione dei tecnici”. L’annuncio a sorpresa del sindaco Ivan Piras, il ciclone Harry a Dolianova non fa più paura: “Comunichiamo che a seguito della valutazione effettuata dai tecnici e vista l’evoluzione delle condizioni meteo, domani MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2026 nel Comune di Dolianova tutte le attività riprenderanno regolarmente.
Scuole regolarmente aperte
Uffici comunali regolarmente aperti
Servizi attivi (trasporto scolastico, mensa, ecc.)
Ringraziamo in primis la popolazione per l’impegno, il senso di responsabilità e la collaborazione dimostrata in questi giorni.
Un sentito ringraziamento va inoltre a tutte le strutture comunali coinvolte, coordinate dall’ Ing. Belloi, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e ai volontari della Protezione Civile per l’ottima gestione delle criticità e per il lavoro svolto con tempestività ed efficacia”, spiega il sindaco di Dolianova Ivan Piras.