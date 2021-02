Dieci casi di variante inglese, ufficiale: anche La Maddalena è in zona rossa

La prudenza è stata massima, ma alla fine i dati ufficiali hanno certificato la presenza della variante inglese del Coronavirus anche a La Maddalena. A comunicarlo è il sindaco Fabio Lai: “ È stato necessario prendere del tempo, consapevole del fatto che siamo in una fase di emergenza sanitaria ed economica. Ieri mi è stato comunicato ufficialmente di istituire la zona rossa, ho chiesto integrazioni per cercare di tutelare entrambi gli aspetti. Sapevo che sarei andato incontro alle solite polemiche, come spesso accade a chi deve prendere decisioni difficili. I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni”, questa la premessa, amara, del primo cittadino maddalenino. “ Nel nostro paese ci sono ben 33 positivi di cui 10 con variante inglese”. Impossibile, quindi, mantenere le attuali restrizioni: è zona rossa, è lockdown. Vi comunico che istituiró la zona rossa che partirà da domani alle 14, in modo da darvi il tempo di organizzarvi, per una durata di 7 giorni prorogabile di altri 7, in base all’andamento della diffusione del contagio. Domani mattina vi comunicherò quali saranno le nuove limitazioni. Dobbiamo chiudere adesso per preservare il dopo”.