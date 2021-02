Assemini, Giuseppe Mereu a Radio Casteddu: “Chiudo l’agriturismo e vado a Tenerife”

“Abbiamo chiuso, ce ne andiamo”, così Giuseppe Mereu, titolare di un agriturismo a d Assemini. “In queste condizioni, qualsiasi persona alla fine butterebbe la spugna e manderebbe tutti a quel paese, a Tenerife gli alberghi hanno avuto 50 mila euro una settimana dopo il lockdown. Qui le briciole. Matrimoni rinviati e turisti che non sono arrivati e ora salteranno Pasqua, Pasquetta e Sant’Efisio. Basta. Vado in pensione, a Tenerife, che frequento da 10 anni. Lì acquisterò un’abitazione e resterò alla finestra per vedere che cosa succede. Non mi verrà la nostalgia della Sardegna. Qui ci sono troppe invidie”.