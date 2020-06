Diabetologia resterà a San Gavino: l’Ats ufficializza la “vittoria” di sindaci e cittadini

Il servizio di Diabetologia dovrebbe rimanere a San Gavino Monreale. In una nota ufficiale l’Ats Sardegna comunica che “come già concordato con l’amministrazione comunale di San Gavino, la Direzione conferma che le attività e le prestazioni dedicate ai diabetici del territorio continueranno ad essere erogate anche presso l’ospedale di San Gavino. Nel contempo, la Direzione sta implementando il servizio diabetologico sul Distretto di Sanluri”.

Questa mattina intanto i sindaci di San Gavino Monreale, Carlo Tomasi, e di Gonnosfanadiga, Fausto Orrù, si sono incontrati all’esterno del nosocomio del Medio Campidano per fare il punto della situazione. Una mobilitazione generale sia da parte dei sindaci del territorio, dei pazienti dell’importante servizio sanitario e dei cittadini che da settimane seguono gli sviluppi sulla vicenda. La nota ufficiale da parte dell’Ats sembra rassicurare le parti chiamate in causa che si sono opposte fermamente al trasloco del servizio anche per la praticità di raggiungere San Gavino con i mezzi pubblici.