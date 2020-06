Viale Marconi, scontro tra una Citroen e un autocarro Volvo: 34enne cagliaritana in ospedale. Sinistro stradale in tarda mattinata in viale Marconi in direzione Cagliari, all’altezza della concessionaria Opel tra un autocarro Volvo guidato da un 45enne cagliaritano ed una Citroen C1 condotta da una 34enne cagliaritana.

La conducente della Citroen è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge