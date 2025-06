È stato arrestato all’alba nella sua abitazione a Pimentel un uomo di 59 anni, condannato in via definitiva per reati legati agli stupefacenti commessi nel 2019. I carabinieri della stazione di Samatzai, con il supporto del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sanluri, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della corte d’appello di Cagliari. Il destinatario del provvedimento, già sottoposto all’obbligo di dimora, dovrà scontare una pena residua di tre anni di reclusione. L’uomo è stato individuato nella sua abitazione grazie a un’attività di monitoraggio del territorio condotta dai militari della compagnia di Sanluri. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Uta, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.