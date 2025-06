I carabinieri della stazione di Iglesias hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 26enne di origine nordafricana, già arrestato a marzo per furto aggravato in un supermercato. All’indomani del primo arresto, al giovane era stato imposto l’obbligo di dimora nel comune di Iglesias, nel sud Sardegna. Tuttavia, i controlli successivi hanno documentato ripetute violazioni della misura, con allontanamenti ingiustificati dal territorio comunale. Sulla base delle relazioni fornite dai carabinieri, la seconda sezione penale del tribunale di Cagliari ha disposto la revoca dell’obbligo di dimora e l’applicazione degli arresti domiciliari. Il 26enne è stato rintracciato nella propria abitazione e sottoposto alla nuova misura cautelare. L’operazione rientra nell’attività quotidiana dell’Arma per garantire il rispetto delle prescrizioni giudiziarie e la sicurezza del territorio.