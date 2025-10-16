Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias, con il supporto di un’unità cinofila dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, hanno denunciato un pensionato 72enne residente a Portoscuso, già noto alle Forze di Polizia, per detenzione illecita di arma da fuoco.

Durante una perquisizione eseguita presso un ovile riconducibile all’uomo, i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 22, modello “Velo-Dog”, detenuta illegalmente. Nel prosieguo delle attività, estese anche alla sua abitazione, sono stati inoltre rinvenute due antiche anfore in terracotta e alcuni utensili di presumibile interesse archeologico, che sono valsi all’uomo un ulteriore capo di imputazione per ricettazione di beni culturali.

Il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro e verrà sottoposto a perizia da parte dei tecnici del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, al fine di accertarne l’effettiva provenienza e il valore storico.

Seguendo le direttive dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato rimesso in libertà, in attesa delle determinazioni che saranno assunte nel corso delle prossime udienza.