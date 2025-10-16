I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari hanno eseguito un controllo nel quartiere di Stampace presso un esercizio di somministrazione e laboratorio di lavorazione del caffè.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno riscontrato numerose carenze igienico-sanitari riconducibili alla totale assenza di pulizie ordinarie e straordinarie. In particolare, un’area soppalcata di circa 17 metri quadrati, destinata alla torrefazione del caffè, e un ambiente adiacente collegato all’impianto di approvvigionamento dell’acqua potabile, sono risultati in pessimo stato d’uso e manutenzione. Gli operatori hanno infatti rilevato la presenza di materiali impolverati e non sanificabili, come libri, utensili vari, attrezzature in disuso e materiali ferrosi non pertinenti alle lavorazioni.

I pavimenti della zona di torrefazione, inoltre, presentavano diffuse difformità igieniche, dovute alla presenza di polvere mescolata a residui di lavorazione del caffè, vecchi imballaggi non rimossi da tempo e accumuli di materiale organico potenzialmente idonei a provocare contaminazioni.

Alla luce delle condizioni riscontrate e in considerazione del rischio per la sicurezza alimentare, il personale del NAS ha disposto il sequestro amministrativo dell’intera area produttiva e di quanto in essa contenuto, a tutela della salute pubblica. Sono state contestate violazioni per mancata esecuzione delle pulizie ordinarie e straordinarie, assenza di un piano di autocontrollo igienico (HACCP) e omessa applicazione delle procedure previste dal piano stesso.

Complessivamente, sono stati sequestrati 920 chilogrammi di caffè, di cui 490 in sacchi di grani e la parte restante già macinata e pronta per la vendita, per un valore stimato di circa 50.000 euro. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a 5.000 euro.