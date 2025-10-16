La manifestazione è organizzata dal “Karting Club di Assemini” con il patrocinio del Comune di Elmas ed in collaborazione con numerosi Club di appassionati delle due ruote d’ epoca, enduro e sportive, nonchè di Club di auto storiche e Tuning.

Ricchissimo il programma previsto dagli organizzatori che interesserà la Via Giliacquas, la Via Don Sturzo e la Via Ferrovia; a partire dalle ore 15.00 di sabato le iscrizioni e le spiegazioni del regolamento per le gare di Kart ed a seguire il Briefing in pista con i piloti.

Dalle 16.00 l’ingresso in gara per i Kart 50/60 cc, seguito poi dall’esibizione dei Kart 100 e 125 cc. A seguire lo “Special Show” con il prototipo di Demetrio Giorgi.

In serata si terranno ulteriori esibizioni riguardanti altre discipline.

La giornata di domenica si aprirà alle ore 9.00 con le iscrizioni e le spiegazioni del regolamento per le gare di Kart ed alle 9.30 il Briefing in pista con i piloti, che farà da preludio all’inizio delle gare per i Kart 50/60 cc, seguito poi dall’esibizione dei Kart 100 e 125 cc.

Le esibizioni proseguiranno fino a tarda serata e riguarderanno anche altre discipline.

Durante l’intero svolgimento della manifestazione si terranno le esposizioni di auto d’epoca, sportive e tuning, nonchè moto d’epoca, custom, enduro e sportive. Ed ancora mini moto, prototipi e Truck.

Un evento che promette svago e divertimento per tutte le età, per un fine settimana dedicato ai motori che si preannuncia estremamente emozionante.