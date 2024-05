Decimomannu, grande festa per i ragazzi della pallavolo: conquistata la serie B

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Grande traguardo, Decimomannu è orgogliosa di voi” ha espresso la sindaca Monica Cadeddu. La vittoria nella gara 2 Play Off Promozione serie C, che è stata disputata ieri da Vba Olimpia e Asd Decimomannu, ha permesso alla squadra, del presidente Carlo Caria, di raggiungere un traguardo importante: la serie B. Tifo importante quello che ha animato gli spalti e gioia infinita per i giocatori che, a fine gara, hanno esultato in campo per il successo ottenuto. Un traguardo cercato e meritato e che, conferma, ancora una volta, l’affiatamento che lo sport è in grado di regalare: basta una palla e il gioco di squadra per unire, divertirsi ed emozionarsi in maniera sana e salutare. Lo sport, infatti, è questo: un benessere fisico e mentale da praticare e quando arrivano anche i successi i vantaggi sono più che raddoppiati.