Orrore a Quartu, due cuccioli appena nati gettati dentro il contenitore degli abiti usati

Non c’è mai fine al peggio ed è così che ieri, dal raccoglitore di scarpe e vestiti posizionato in via Austria, si sono uditi dei lamenti, strazianti, a tal punto da richiamare l’attenzione dei passanti. Inizialmente si pensava a dei gattini, invece, una volta aperto il contenitore, la scoperta: due cani, appena nati, strappati alle zampe della mamma e gettati dentro un cassonetto. Uno di loro è stato rinvenuto sepolto dalle buste, per fortuna, ancora vivo: sono stati subito presi in consegna dalle volontarie che hanno portato i cuccioli dal veterinario. Una balia è stata la prima richiesta, poi la notizia che i piccoli sono “in buone mani, abbiamo preso tutto l’occorrente per essere allattati e sembra si siano da subito attaccati al biberon. Speriamo vada tutto bene” scrive una volontaria, i cuccioli sono molto piccoli e hanno già sofferto tanto. Ma “tanti pensieri positivi per loro e tanti negativi per chi ha fatto questo gesto orrendo”. La crudeltà umana si conferma, ancora una volta, la più spietata.