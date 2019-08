Decapita la tabaccaia con una mannaia: “Perdevo al lotto per colpa sua”

La riteneva colpevole delle sue perdite al Lotto e per questo l’ha colpita ripetutamente con una mannaia fino a massacrarla e decapitarla. Billi Jay Sicat, cittadino filippino di 43 anni, da mercoledì pomeriggio si trova sottoposto a fermo di indiziato di delitto (nelle prossime ore l’interrogatorio di garanzia) per l’omicidio di Mariella Rota, 66 anni, titolare di una tabaccheria nel centro di Reggio Calabria, uccisa nel pomeriggio di martedì in via Melacrino, nei locali adibiti ad abitazione ed esercizio commerciale. CONTINU A LEGGERE SU AGI.IT