Il nuovo bando del Programma Interreg NEXT MED, dedicato ad accelerare la transizione verde nel Mediterraneo, è stato ufficialmente lanciato. Dotato di risorse pari a 83,7 milioni di euro, l’iniziativa si pone come obiettivo di sostenere progetti che affrontano, tramite soluzioni collaborative e innovative, le principali sfide legate ai cambiamenti climatici nello spazio euro-mediterraneo.

“Sotto la guida della Regione Sardegna, in qualità di Autorità di Gestione del più grande programma di cooperazione sui confini esterni dell’Unione Europea, i rappresentanti istituzionali dei 15 Paesi partecipanti – Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia – hanno lavorato insieme per promuovere un’ambizione comune: costruire un Mediterraneo resiliente di fronte alla crisi climatica in atto”, dichiara la presidente Alessandra Todde.

In un’area geografica che si riscalda del 20% più rapidamente rispetto alla media globale, come evidenziato dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico (IPCC), il bando adotta un approccio integrato e interdisciplinare, superando gli approcci settoriali alle problematiche ambientali. Oltre a efficienza energetica, economia circolare, preparazione alle catastrofi naturali e gestione sostenibile delle risorse idriche, il bando prevede un investimento in altre aree cruciali come la decarbonizzazione delle PMI, l’innovazione verde, lo sviluppo delle competenze per la resilienza climatica, l’adattamento dei sistemi sanitari al cambiamento climatico e una governance inclusiva per politiche climatiche efficaci.

Sono due le tipologie di progetti ammissibili al bando: tematici, volti a sviluppare soluzioni innovative per affrontare sfide ambientali specifiche attraverso approcci pilota, e dedicati ai giovani, con l’obiettivo di favorire la loro la partecipazione a progetti per il clima e l’ambiente.

Per la Presidente Todde, “l’attenzione rivolta dal Programma Interreg NEXT MED ai giovani è un segnale importante: investire sulle nuove generazioni significa costruire le basi per un Mediterraneo più resiliente, inclusivo e sostenibile, dove i cittadini di domani saranno protagonisti di un cambiamento positivo”.

Ogni proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato che coinvolga almeno tre Paesi eleggili, incluso uno della sponda sud del Mediterraneo. I progetti approvati potranno beneficiare di un finanziamento compreso tra 623.000 e 1,7 milioni di euro, con un contributo del Programma pari all’89% dei costi elegibili.

“Interreg NEXT MED rappresenta uno strumento unico per consolidare il ruolo centrale della Regione Sardegna nei processi di cooperazione euromediterranea, puntando su dialogo e condivisione per contribuire a un futuro un futuro di prosperità, sostenibilità e stabilità condivisa”, conclude la Presidente Todde.

Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente in lingua inglese o francese. Il testo integrale del bando, nonché tutta la documentazione necessaria alla presentazione di proposte, sono disponibili nel sito web istituzionale del Programma all’indirizzo www.interregnextmed.eu

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata il 15 aprile 2025 alle ore13.00 (CET).