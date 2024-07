Davide Nicola si presenta: “Fondamentale restare in A, entro in punta di piedi nella storia del Cagliari”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Entro in punta di piedi nella vostra storia”. Quella del Cagliari, oltre un secolo di vita e una panchina, oggi occupata da Davide Nicola ma, sino a “ieri”, occupata da Claudio Ranieri, il numero uno degli allenatori che i rossoblù abbiano mai conosciuto: “La sua carriera e persona sono un qualcosa di ineguagliabile”, così Nicola, nel presentarsi alla stampa e ai giocatori, che guiderà da oggi nel precampionato. “Ho accettato il Cagliari, sin da quando ho iniziato a fare l’allenatore era un desiderio, latente, perchè questa è stata sempre una piazza che, da fuori, mi ha coinvolto”. Due anni sicuri, con l’opzione per un terzo. Due campionati, quindi, dove l’obbiettivo primario è uno: “La salvezza, prima la raggiungiamo e meglio è. Restare in serie A e riuscire a consolidare il nostro progetto è già molto importante”. Certo, ci sono poi le ambizioni, i sogni, i desideri, soprattutto dei tifosi cagliaritani: “Guadiamo le stelle ma con i piedi piantati per terra”. Pragmatismo puro, insomma, quello del nuovo mister rossoblù. Da oggi inizia la cavalcata, lunga, sino al prossimo diciotto agosto, quando ci sarà l’esordio in serie A contro la Roma, avversaria tutt’altro che facile.

Intanto, bisognerà anche vedere se ci saranno dei giocatori che arriveranno al Cagliari, dopo i tanti addii delle ultime settimane. Bisognerà anche capire se Davide Nicola ha qualche nome da suggerire alla dirigenza rossoblù, magari per rinforzare la difesa o il centrocampo. Il tempo a disposizione prima dell’avvio della stagione 2024-2025 di serie A non è tantissimo, ma nemmeno pochissimo. Da qui, insomma, si può solo migliorare. “E consolidarsi”, parola di “mister salvezze”.