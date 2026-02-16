Il Comune di Muravera, con una deliberazione della Giunta comunale, ha ufficialmente dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito dei gravi danni provocati dal forte vento che ha colpito il territorio nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 2026. Il vento eccezionale ha causato danni considerevoli alle infrastrutture pubbliche e private, con interruzioni di corrente elettrica e disservizi nell’approvvigionamento idrico, mettendo a dura prova la sicurezza della popolazione.

In particolare, il fenomeno atmosferico ha provocato la caduta di numerosi alberi lungo la viabilità comunale, danneggiando le linee elettriche e telefoniche e causando il black-out nel centro abitato. Le strutture pubbliche, come le scuole e il cimitero comunale, sono state anch’esse danneggiate, così come i servizi di illuminazione pubblica. Le coltivazioni di agrumi hanno subito perdite significative.

A seguito di questi eventi, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza della popolazione, attivando immediatamente le risorse necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Gli interventi urgenti includono il ripristino delle reti stradali, l’adeguamento dei servizi pubblici e la protezione delle attività agricole danneggiate.

Il Comune ha richiesto alla Regione Sardegna un contributo per le spese necessarie a fronteggiare l’emergenza e ripristinare gli immobili danneggiati, già oggetto di sopralluoghi per la valutazione dei danni.