Le conseguenze del ciclone Harry hanno costretto la Capitaneria ad interdire l’utilizzo dei pontili di Teulada e Marina Piccola.

I“rapportI di operazione”, relativi alle attività svolte in data 26.01.2026 e 11.02.2026 redatti da personale dipendente di questo Comando, ai fini del controllo dei danni riportati alle infrastrutture portuali a seguito del passaggio del ciclone HARRY, abbattutosi sulle coste meridionali della Sardegna dal 18 al 23 gennaio 2026”, spiega l’ordinanza, hanno mostrato danni in entrambi le zone.

A Marina Piccola è stata riscontrata “una reale situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo stato in cui versano il pontile galleggiante “E”, il pontile destinato al rifornimento carburanti, nonché la penisola (e relativo pontile) in testata al Molo Martello che si presentano danneggiati, instabili e privi sia protezione anticaduta sia, in alcuni tratti, di pavimentazione”

Anche a Teulada si presenta la “sussistenza di una reale situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo stato in cui versa il molo di sopraflutto ed il pontile mobile galleggiante perpendicolare allo stesso che si presentano danneggiati, instabili e privi sia di protezione anticaduta e sia, in alcuni tratti, di pavimentazione idonea”, spiega l’ordinanza. I divieti saranno validi fino a quando non sarà ritenuto che la situazione sia adeguatamente sicura.