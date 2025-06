Un incidente senza particolari conseguenze quello avvenuto questa mattina in un passaggio a livello che è stato danneggiato da un veicolo. Per garantire la sicurezza di automobilisti e viaggiatori, i convogli in transito hanno subito diversi minuti di ritardo. In particolare, il treno 4752 da Cagliari a Olbia ha accumulato un ritardo di 40 minuti e il regionale 21229 diretto a Cagliari viaggia con circa 19 minuti di ritardo.