Sdegno e rabbia tra gli amministratori e i cittadini che condannano il vile gesto.

Non un danno economico bensì morale quello messo in atto da una persona, da quanto emerge, che ieri ha rovesciato in terra i contenitori presenti nel camposanto e diversi fiori. “Queste sono le condizioni in cui gli operai hanno trovato il cimitero stamattina, dopo averlo pulito e riordinato. I complimenti di tutta la comunità alla persona che ha provveduto a rendere indegno e indecoroso un luogo di rispetto” ha espresso l’istituzione locale. Gli operatori hanno provveduto a ripulire il luogo dove riposano i defunti.