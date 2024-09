Dalla Sardegna in Germania e ritorno: il romantico sì al Poetto e il sogno di una vita a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dalla Sardegna alla Germania e ritorno, per celebrare il matrimonio dei sogni con il compagno tedesco, con un figlio piccolo e un altro in arrivo: scenario, il Poetto di Cagliari, in una giornata dall’azzurro mozzafiato che ha conquistato tutti gli invitati. A fare festa anche i bagnanti che si trovavano in zona, una marea di gente che ha preso parte alla cerimonia con grande entusiasmo.

Il matrimonio è stato celebrato questo pomeriggio alle 16 dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Stefania Loi. La storia degli sposi è particolare e romantica: lei è sarda immigrata in Germania da dieci anni e lui è tedesco di origini turche nato in Germania. Hnno già un bambino e sono venuti a Cagliari in vacanza e per celebrare il matrimonio. Lui si chiama Yusuf Kadagan, ha 38 anni, è nato in Germania di origini turche, lei Maria Ledda di Cagliari che da 10 anni vive in Germania dove è andata per lavoro. Hanno un bimbo piccolo e un altro in arrivo. Lavorano in fabbrica, stanno bene in Germania ma sognano di trovare lavoro qui e tornare a vivere a Cagliari.

Hanno scelto di celebrare il matrimonio al Poetto, una cornice meravigliosa per il loro amore.