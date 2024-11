Dalla Regione 10 milioni per aumentare gli stipendi ai dipendenti comunali

Stanziati dalla giunta regionale, in una seduta straordinaria, 10 milioni di euro per il 2024 per il compartio unico degli enti locali. Tradotto: quei soldi serviranno ad aumentare lo stipendio ai dipendenti comunali, portandoli alla stessa cifra di quello dei regionali. Stessa cosa per chi lavora in comunità montane e province.

Su proposta dell’assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, l’Esecutivo ha deliberato i criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2024 per l’attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali, di cui fa parte il personale dell’amministrazione regionale, degli enti regionali, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli altri enti locali. Come previsto dalla legge di stabilità 2024 la cifra stanziata , pari a 10milioni di euro per l’annualità 2024, e poi 10 milioni per ogni anno, sarà ripartita in proporzione alla consistenza numerica del personale dipendente di ciascuna ente.