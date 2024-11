Cagliari, ormai è questione di ore: basta degrado, pronta la gara per rifare il look al Terrapieno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora qualche giorno e ci siamo: parte l’iter per rifare finalmente il look al Terrapieno di Cagliari. Sporco, buio, abbandonato, degradato e completamente abbandonato a se stesso ormai da anni, troppi. Nelle prossime ore sarà pubblicata la gara per cercare il progettista, a primavera è previsto l’affidamento del progetto, poi la valutazione, l’approvazione e la gara per i lavori che, se non ci saranno intoppi, inizieranno fra fine 2025 e inizio 2026.

Il comune vuole accelerare più possibile per restituire alla città uno dei suoi salotti più belli, come conferma l’assessore all’Urbanistica e Mobilità Yuri Marcialis: “La riqualificazione coinvolgerà l’intera passeggiata di viale Regina Elena, da piazza Costituzione fino ai Giardini pubblici”, dunque tutta la parte di Villanova bassa. “E riguarderà la pavimentazione ma anche illuminazione, verde e panchine”.

L’investimento economico è decisamente importante e ancora da perfezionare: almeno 19 milioni di euro di fondi Pon Metro 2021-2027, ma l’importo finale potrebbe arrivare a cifre più alte. I tempi, se saranno rispettati e non ci saranno intoppi, consentiranno all’attuale giunta comunale guidata da Massimo Zedda di tagliare il nastro prima della fine della legislatura.

Dunque, riepilogando i tempi: tra novembre e dicembre il comune pubblicherà la gara per la progettazione, a primavera 2025 l’individuazione del progettista, poi la gara per i lavori e la partenza dei lavori fra fine 2025 e inizio 2026, per poi concludere entro un paio di anni.