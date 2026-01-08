Un articolato servizio di controllo del territorio è stato messo in campo nei giorni scorsi ad Arbus dalla Compagnia Carabinieri di Villacidro, con l’impiego di più pattuglie delle Stazioni di Arbus e San Gavino Monreale, oltre al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

L’attività, svolta nel centro abitato e nelle aree limitrofe, ha portato a numerose verifiche su persone e veicoli: oltre quaranta i soggetti controllati e circa trenta le autovetture sottoposte agli accertamenti previsti nei posti di controllo allestiti sia nelle strade urbane sia lungo le arterie di penetrazione agraria.

Il servizio è stato coordinato direttamente dal comandante della Compagnia di Villacidro, che per l’occasione ha disposto anche l’intervento di un elicottero dell’11° Nucleo Carabinieri di Cagliari-Elmas. Il supporto aereo ha consentito un monitoraggio più efficace della circolazione stradale e delle aree periferiche già individuate come meritevoli di controlli approfonditi.

Le operazioni rientrano in un più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari e destinato a proseguire anche nei prossimi giorni in tutto il territorio della Compagnia di Villacidro. L’obiettivo è tutelare l’incolumità dei cittadini, prevenire comportamenti pericolosi per la collettività, contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti e, soprattutto, arginare i reati predatori che incidono maggiormente sulla sicurezza percepita.