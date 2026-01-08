Freddo intenso, neve, vento e temperature polari: la Sardegna è nella morsa di un’ondata di maltempo che ha trasformato il paesaggio in uno scenario quasi fiabesco, ma che sta creando non pochi disagi, soprattutto nel centro dell’Isola. Le condizioni meteo rigide proseguiranno anche nei prossimi giorni, con una lieve risalita delle temperature attesa soltanto nel fine settimana.

Fin dalle prime ore del mattino sono numerose le richieste di intervento pervenute ai Vigili del Fuoco, in particolare nelle aree interne. Due squadre della sede centrale, insieme ai distaccamenti di Macomer, Siniscola e Lanusei, sono impegnate senza sosta in operazioni legate agli effetti del maltempo.

Gli interventi riguardano principalmente alberi abbattuti dal vento che hanno invaso carreggiate stradali e vie urbane, causando rallentamenti e situazioni di potenziale pericolo. I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza di cavi elettrici e pali telefonici danneggiati, oltre a intervenire su alcuni dissesti di natura statica che hanno interessato fabbricati.

Nel centro abitato si registrano ancora diversi interventi in coda, tutti riconducibili alla stessa tipologia di criticità. La situazione resta costantemente monitorata, mentre le squadre continuano a operare per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la viabilità.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone più esposte e nelle aree interne, dove il gelo e il vento continuano a rappresentare un fattore di rischio.