Da Uta ad “Affari tuoi” Davide Meloni conquista il grande pubblico: incetta di consensi social per il concorrente sardo della trasmissione dei pacchi, oggi o questo fine settimana, secondo le previsioni, sarà il suo turno. In studio dal 27 gennaio, l’apicoltore di quarta generazione è pronto per sfidare la sorte e pescare il pacco più fortunato. Nella pagina social dedicata al programma condotto da Stefano De Martino, viene annunciato come possibile giocatore già da stasera: in tanti fanno il tifo per lui che, puntata dopo puntata, ha condiviso sorrisi e spensieratezza. Ama il suo lavoro in mezzo alla natura, le api sono la sua vita e in paese è noto per essere un bravo ragazzo, solare e simpatico, doti che hanno conquistato la produzione del programma nazionale a tal punto da volerlo in studio per rappresentare la regione Sardegna. Intanto l’attesa cresce e, tra uno sketch e l’altro, Davide, al di là del premio finale che potrebbe portare a casa, ha gia vinto: nuove amicizie e un’esperienza unica che si porterà sempre nel cuore.