Dà fuoco alla moglie e poi la uccide: fermato un 65enne, altro drammatico femminicidio in Italia

Tragedia ed ennesimo femminicidio ieri a Gravinadi Puglia, in provincia di Bari. Un pregiudicato di 65 anni, Giuseppe Lacarpia, ha prima dato fuoco all’auto in cui si trovava la moglie, Maria Arcangela Turturo. Poi, quando la donna è scesa miracolosamente dall’auto ferita da numerose ustioni, l’ha aggredita. La donna però , portata in ospedale, prima di morire ha raccontato tutto sia alla figlia che alle forze dell’ordine e l’uomo è stato fermato. Una violenza inaudita, prima con il fuoco , poi con il corpo, con il quale l’uomo ha praticamente schiacciato la sua vittima rompendole le costole e provocandole un arresto cardiocircolatorio. L’omicida, noto alle forze dell’ordine per altri reati contro la persona e contro il patrimonio, è attualmente detenuto presso il carcere di Bari.