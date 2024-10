Cagliari, maschera horror e pila in testa: così uno sbandato ha distrutto auto e aperto cantine nelle torri di Monreale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una felpa bianca con una scritta in inglese e un disegno, guanti da elettricista, una maschera horror con tanto di denti in primo piano, una pila a led fissata sulla testa e un piede di porco. Ecco, in uno dei fotogrammi ricavati da una delle poche telecamere realmente attive nei parcheggi sotterranei delle cinque torri di Monreale, a Pirri. Il balordo ha agito in piena notte, tra venerdì e sabato, probabilmente sapendo che le sue gesta sarebbero state scoperte tante ore dopo, visto che nel fine settimana quasi tutti gli uffici che hanno sedi nei palazzoni con i finestroni non sono aperti. Il blitz: il folle potrebbe essere entrato superando, non senza difficoltà, il cancello che si trova in via Stamira o in uno degli ingressi di via San Tommaso D’Aquino. Si è mosso indisturbato per tutto il piano -1, che ospita circa dei cinquecento parcheggi sotterranei totali, spalmati su due piani. “Ha distrutto i vetri di almeno dieci auto, poi anche furgoni e un motorino. Si tratta di migliaia di euro di danni”, spiega, a Casteddu Online, Oscar Pitzanti, dipendente di una delle tante società che, da anni, ha preso in affitto uno dei tanti appartamenti interni delle torri. Torri, cinque, tutte collegate sottoterra tra loro da quel maxi parcheggio diventato lo scenario di gesti folli: “Sembra quasi che sia un invasato, ha anche oscurato e messo fuori uso alcune telecamere prima di rovistare anche nelle cantine dove sono ammassati i documenti di tante aziende che hanno l’ufficio in una delle torri”.

Prima volta che capita? Manco per idea: “Abbiamo ricevuto visite sgradite simili anche in passato”, prosegue il lavoratore. “Non ha rubato chissà cosa”, monete a parte, “sembra nemmeno documenti chiusi tra i faldoni dentro le cantine. Abbiamo già sporto denuncia ai carabinieri”. Compito dei militari cercare di risalire al balordo, e il compito potrebbe essere più complesso del previsto perchè “il malvivente indossava addirittura un paio di occhiali sotto la maschera, in modo da rendere molto più difficile una sua identificazione”.