Elmas – Una maxi perdita idrica in via Nuoro, ripetute segnalazioni da parte dei cittadini cadute, sinora, nel vuoto: “In un periodo di crisi ed emergenza idrica ci sembra assurdo”.

La storia si ripete, ancora, una segnalazione fotocopia a tante altre e che riguarda la fuoriuscita del bene pubblico dalla condotta rotta. Questa volta arriva da Elmas, in via Nuoro la sorgente dal sottosuolo è stata oggetto di numerosi richiami da parte dei cittadini che hanno più volte sollecitato Abbanoa al fine di riparare il guasto. “Nonostante le promesse di un pronto intervento ancora non ha risolto il problema”, però, e la perdita idrica continua a riversare in strada il bene di tutti, essenziale come l’aria che si respira, pagato a peso d’oro, quasi, e in scarsa quantità nei bacini di raccolta, a secco, che attendono che la pioggia cada copiosa per donare un po’ di ristoro e alleviare la drammaticità di una emergenza che va avanti da mesi.