Da Cagliari a Dubai con volo diretto: da giugno la nuova rotta operata da Flydubai

Apre il 22 giugno prossimo la nuova rotta Cagliari – Dubai della compagnia flydubai, in assoluto il primo collegamento intercontinentale di linea diretto, operato dalla Sardegna.

L’aeroporto Dubai International (DXB) sarà collegato all’Aeroporto di Cagliari con tre frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì e sabato.

La partenza dallo scalo cagliaritano è prevista alle 13.35, l’arrivo a Dubai alle 22.10. Il volo dal Terminal 3 del Dubai International Airport alla volta di Cagliari decollerà invece alle 7.30 per atterrare alle 12.35.

La compagnia flydubai opererà il volo con Boeing 737 di ultima generazione offrendo.

Il nuovo volo intercontinentale, inoltre, permetterà sia ai passeggeri che originano da Cagliari, sia a tutti coloro che vogliano arrivare in Sardegna, dovunque si trovino, di beneficiare del vantaggio offerto dal transitare in uno dei maggiori hub del mondo, con un’ampia scelta di destinazioni e voli in coincidenza previsti via Dubai, anche grazie all’accordo di code sharing tra flydubai e la compagnia Emirates. La combinazione dei network dei due vettori consentirà infatti di raggiungere dalla Sardegna con un solo scalo le mete mondiali più ambite e, altrettanto, di arrivare a Cagliari da qualunque punto di partenza.