Intorno alle 3:30 di questa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu Sant’Elena, con il fondamentale supporto della Sezione Radiomobile di Cagliari e dei colleghi della Stazione di Burcei, sono intervenuti con urgenza all’interno di un fabbricato occupato, a seguito di una richiesta di aiuto al 112 da parte di alcuni residenti allarmati.

I militari si sono trovati di fronte a una scena di efferata violenza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al culmine di una lite scoppiata verosimilmente per futili motivi, un 41enne disoccupato di origini nigeriane, già noto alle Forze di Polizia, ha impugnato una mannaia scagliandosi contro un connazionale di 46 anni. L’aggressore ha inferto alla vittima plurimi e violenti fendenti in diverse parti del corpo.

Le condizioni dell’uomo aggredito sono apparse da subito disperate. Immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme alle pattuglie, il 46enne è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. La mannaia, verosimilmente utilizzata per compiere il delitto, è stata individuata dai militari, posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti tecnici che verranno svolti dal nostro RIS.

Il presunto aggressore è stato prontamente disarmato e bloccato dai Carabinieri, che hanno così evitato ulteriori e tragiche conseguenze. Ricostruita la delicata vicenda, l’uomo è stato arrestato nella flagranza del reato di tentato omicidio e, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta.