Cts, Locatelli: “Falso che Omicron non è pericolosa, può essere fatale”

“E’ falso che la variante Omicron non è pericolosa, lo è eccome e può essere fatale”. L’ha detto il responsabile del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, nella conferenza stampa convocata dal premier Draghi per illustrare il decreto approvato lo scorso 5 gennaio, che fra le altre cose impone l’obbligo vaccinale per gli over 50. Locatelli ha poi detto e più volte ribadito che “nessuna voce dissonante c’è stata all’interno del Cts rispetto alle decisioni del governo”. E, rispetto all’efficacia della terza dose di vaccino, Locatelli ha detto che “con la terza dose l’efficacia sale all’88% rispetto al 65%”.