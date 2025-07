Ctm sempre più vicino a Sestu, approvata all’unanimità la mozione sul trasporto pubblico locale: “La città merita un trasporto pubblico all’altezza della sua crescita e delle aspettative dei suoi cittadini”.

Si apre ora una nuova fase: “Rinnovo dei contratti di servizio nel 2026, ampliamento della Città Metropolitana da 17 a 71 comuni, potenziamento della mobilità sostenibile, opportunità offerte dall’impianto di idrogeno verde sul nostro territorio”. È stata discussa ieri in consiglio comunale la mozione proposta dalla minoranza che riguarda la volontà di richiedere l’ampliamento delle corse del Ctm sino a Sestu. Una sfida da portare avanti tutti insieme, “la mobilità non ha colore politico: ha un valore civico e sociale che tutti abbiamo il dovere di difendere” rende noto Fratelli d’Italia.

È stato proposto di istituire una Commissione consiliare sul Tpl che coinvolga tutti gli attori chiave: Comune, Regione, Città Metropolitana, CTM, ARST.

Si parte da qui, insomma, per costruire un sistema di trasposto pubblico locale moderno, efficiente “e al servizio dei cittadini di Sestu”.