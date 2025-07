Muravera intensifica la lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. L’Amministrazione comunale ha avviato un’azione capillare di contrasto al fenomeno, affidata al Servizio di Polizia Locale e supportata dall’impiego di fototrappole installate in diversi punti del territorio. Le telecamere hanno consentito l’identificazione di numerosi trasgressori, colti sul fatto mentre abbandonavano rifiuti in aree non autorizzate. Per loro è già scattata la denuncia con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria.

L’attività investigativa della Polizia Locale ha prodotto risultati concreti, che confermano la determinazione del Comune nel tutelare il decoro urbano e l’ambiente, compromessi da atti di inciviltà che danneggiano non solo il paesaggio, ma anche la qualità della vita di cittadini e turisti.

I controlli proseguiranno con la stessa intensità, accompagnati da verifiche puntuali e dall’applicazione delle sanzioni previste. L’abbandono dei rifiuti è oggi classificato come reato penale, con conseguenze rilevanti per i responsabili.

“Abbiamo scelto la via della tolleranza zero nei confronti di chi sporca e deturpa il nostro territorio – dichiara il sindaco di Muravera, Salvatore Piu. – Grazie all’utilizzo delle fototrappole siamo riusciti a individuare e sanzionare diversi comportamenti illeciti. È un segnale chiaro: chi danneggia l’ambiente deve risponderne davanti alla legge. Continueremo su questa strada, nell’interesse della collettività e del rispetto delle regole”.