Tra materassi, rifiuti e bivacchi notturni, la Galleria Ormus a Cagliari è ormai preda del degrado. A denunciarlo con forza sono i residenti, esasperati da una situazione che peggiora di giorno in giorno. “La situazione è peggiorata”, racconta un cittadino che abita nella zona, “Bivaccano personaggi poco raccomandabili con materassi, lettini, sporcizia e immondizia. Ma il problema è soprattutto la sera: vengono a bivaccare ed è diventato un vero lettamaio”. Nonostante le segnalazioni e le chiamate alle forze dell’ordine, il problema sembra irrisolvibile. “Chiamiamo la polizia locale, vengono e li mandano via, ma dopo due giorni tornano”, prosegue il residente. Il sindaco organizza eventi al Parco della Musica, in piazza Giovanni, al Teatro Lirico, ma non fanno nulla per sanare questa situazione”. L’ennesimo grido di allarme che si unisce a quello di tanti altri cittadini, in una zona che da corridoio urbano strategico è ormai diventata simbolo di abbandono.