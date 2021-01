Crudeltà a Sarroch, paperella del parco presa a bastonate

Hanno preso una paparella a bastonate. O forse l’hanno colpita lanciandole dei sassi, di sicuro le hanno spezzato un’ala. Il volatile è stato messo in salvo e ora si trova in una clinica per animali per le cure. “Sabato sono andato per aprire il parco”, racconta Fabio Vargiu, gestore del chiosco dell’area verde tra i primi soccorritori dell’animale, “e porto a loro sempre un po’ di pane e l’ho trovata così”.

“Una delle paperelle del parco è stata ferita in modo serio nei giorni scorsi da qualche cretino”, ha scritto su Facebook il sindaco Salvatore Mattana, “ora la papera sta avendo le cure necessarie e tornerà presto a nuotare nel laghetto.