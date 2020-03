Crolla un balcone nel cuore di Stampace, una donna cade nel vuoto: è in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la Polizia, il balconcino di via Siotto Pintor si è letteralmente sgretolato. E la donna ha fatto un volo di diversi metri, cadendo poi contro un’auto parcheggiata. Subito soccorsa dai medici del 118, la donna anziana è stata trasportata in ambulanza dove si trova ricoverata in gravi condizioni.