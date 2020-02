Critica l’islam, ragazza francese non può più uscire di casa

Il ministro della Pubblica istruzione Jean-Michel Blanquer ha annunciato il raggiungimento di una “soluzione” per far tornare a studiare in tutta sicurezza Mila, la sedicenne costretta a rintanarsi dentro casa per le minacce di morte ricevute dopo aver pesantemente criticato l’Islam sui social. Sospiro di sollievo per la famiglia dell’adolescente la cui storia è diventata un caso nazionale in Francia, alimentando una vasta polemica sulla blasfemia nella quale sono intervenute le massime cariche dello Stato e i vertici religiosi.

Continua a leggere su https://www.agi.it/estero/francia_sedicenne_critica_islam_minacce-7024139/news/2020-02-07/